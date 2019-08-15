蘭嶼女遊客攀礁岩摔傷 黑鷹直升機暗夜後送

2019-08-15 13:35

［記者陳賢義／台東報導］江姓女遊客昨晚摸黑在台東蘭嶼攀爬礁岩，不慎摔落傷及頭部，出現嘔吐現象，蘭嶼衛生所申請後送，空中勤務總隊駐台東豐年機場第3大隊第3隊跨海馳援，轉送台東馬偕醫院，無生命危險，現於急診室觀察。

第3大隊第3隊昨晚10時50分接獲通知，蘭嶼1名30歲江姓女遊客頭部受創，經蘭嶼衛生所評估必須後送就醫，立刻動員黑鷹直升機馳援，將江女載送折返台東豐年機場，隨即交由消防人員轉送到台東馬偕醫院。

台東馬偕醫院今日上午表示，江女頭部有2處撕裂傷，目前在急診室觀察，沒有生命危險。

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