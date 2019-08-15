813淹水50公分以上 台南每戶補助2.5萬

2019-08-15 12:50

〔記者蔡文居／台南報導〕台南813豪雨成災，全市多處出現淹水災情，台南市政府初步統計這次淹水災害主要集中在仁德、永康、東區等區，估計約1076戶淹水達50公分以上，每戶可補助2萬5000元，中、低收入戶則是3萬元。

南市社會局表示，南市府針對住屋淹水達50公分以上的住戶，提供每戶5000元淹水補助，另經市長黃偉哲向中央爭取，針對住戶淹水50公分以上住戶，行政院將專案加發每戶2萬元，共計每戶補助2萬5000元，以協助災戶儘快恢復生活。

社會局指出，這次813豪雨，南市淹水救助是依據「台南市災害救助辦法」規定，因豪雨災害致住屋淹水達50公分以上且有居住事實現住戶，每戶發放5000元救助金，另市府向中央爭取行政院加發住戶淹水救助每戶2萬元。

而對於具褔利身份的弱勢者（低收入戶、中低收入戶），也協助向財團法人賑災基金會申請慰助金5000元，也就是淹水達50公分以上的低收入戶、中低收入戶有3萬元淹水救助金，淹水達50公分的一般戶為2萬5000元救助金。

社會局說，對於不符淹水補助規定的民眾，有生活陷困者，市府將協助申請南市急難救助或媒合民間資源，以協助受影響市民度過困境。南市受理期程自即日起至8月28日止，符合申請資格者，請於期限內向居住地轄區公所提出申請。

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