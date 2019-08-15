蝶蝶不休 農家生態教室8/31開課囉

2019-08-15 14:28

〔記者王涵平／台南報導〕「蝶蝶不休の農家生態教室」遊程8月31日登場，一連兩天走訪東山、白河農村，農事體驗、生態導覽活動豐富多元，名額僅有40名，有興趣民眾需及早報名。

南市番社蔬果聯盟結合稻荷咖工作坊推出「蝶蝶不休の農家生態教室」體驗遊程，今召開記者會推廣，由南市農業局副局長李建裕主持，活動為水保局172線工作假期體驗活動之一，強化過去農村再生社區推動成果。

遊程第一日由番社蔬果聯盟的主要成員林俊儀，導讀172線的永續旅遊以及帶領遊客種植誘蝶植物與探索東山地區著名的蝙蝠洞，期望消費者在買到好農產之餘，更能夠走進大自然，認識東山生態之美。為兼顧環境與農產，番社蔬果聯盟堅持友善環境的種植方式，栽種出讓民眾食在安心及美味之水果，將帶領遊客體驗紅龍果吐司DIY。

次日前往白河地區體驗「蓮」活動，帶領遊客下田採收蓮蓬、體驗剝蓮子，以食農教育的概念讓遊客親身接觸、體驗白河蓮子從種植、生產到餐桌的產程，讓遊客體會、感受餐桌上的蓮子佳餚原來得來不易。

也結合荷染體驗，將原本廢棄的蓮蓬再生利用，曬乾並熬煮成荷染原料，讓遊客製作出專屬自已的荷染作品，並且大啖最新鮮及在地的蓮花餐，也體驗木製餐具，深刻感受到白河蓮花產業文化豐富且多元之美。相關活動資訊可上BeClass線上報名系統「蝶蝶不休の農家生態教室」搜尋，或電洽07-3457792（週一至週五08:30-17:30）詢問。

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