遊高美濕地太晚不怕回不了家 中市309路公車17日起延後收班

2019-08-15 13:43

〔記者張菁雅／台中報導〕高美濕地為台中市必玩景點之一，夕陽美景常令遊客流連忘返，有民眾反映公車太早收班，讓他們回不了家。台中市政府交通局今日表示，為滿足民眾乘車需求，已協調309路公車延後收班時間至晚上7時30分，將從8月17日開始實施。

交通局長葉昭甫表示，高美濕地以往只有111、178及179路公車行經，為解決該景點的聯外交通問題，近年來已陸續新闢309路「台中車站－高美濕地」、655路「高鐵台中站－高美濕地」及688路「清水車站－高美濕地」，讓民眾搭國道客運、台鐵及高鐵到達台中市區後，都可轉乘市公車快速到達高美濕地。

葉昭甫指出，通車初期已請客運業者配合冬夏兩季日落時間差異，將309路夏季末班車延後至7時10分於梧棲觀光漁港發車，該班車約7時16左右行經高美濕地，但仍有民眾反映觀賞完高美濕地落日餘暉後，常常來不及搭乘309路末班車回市區。

為讓民眾盡情欣賞高美濕地夕陽美景後，有足夠時間步行至公車站搭乘，交通局再次協調309路客運業者，經盤點該路線運能後，決定延後309路營運服務時間，自8月17日起，309路將調整末班車晚上7時30分由梧棲觀光漁港發車，該班車行經高美濕地時間約為7時36分。

交通局也說，高美濕地交通管制已於7月13日起，逢例假日下午2時至晚上8時禁止汽機車進入美堤街，車輛可停放在第一及第二停車場，並提供免費接駁車至高美濕地木棧道，車程約5至10分鐘，建議民眾可多加利用。

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