台大教授將台語比喻二手菸 台教會批歧視、文化霸凌

2019-08-15 13:28

〔記者黃欣柏／台北報導〕台大員生消費合作社在今年6月的理監事會議中，通過「會議以華語做為交流語言」之結論，會議主席施秀惠並在7月30日的會議中禁止理事孫博萮以台語發言，而台大農經系教授官俊榮更在會中將台語比喻為二手菸，引發爭議。台灣教授協會今召開記者會痛批施、官污辱台語，律師黃帝穎更直指相關言行已違反「國家語言發展法」，呼籲監察院介入調查。

台灣教授協會今在台大校友會館召開記者會，譴責官俊榮的不當比喻不但漠視「國家語言發展法」所揭櫫的語言平權，更是侮辱、剝奪他人使用母語的權利。

台灣教授協會表示，語言與性別、宗教及年齡相同，都是不能歧視的人權，立法院在2018年三讀通過「國家語言發展法」，目的就在於傳承、維繫我國多元語言文化的發展，但身為國內最高學術殿堂的台大，卻有教授把說台語比喻成抽菸，根本是公然違反法令。

台灣教授協會副會長陳俐甫說，在台灣已經走向進步開放的現在，居然還會出現這種文化霸凌，而且還是發生在堪稱民主人權運動發源地的台大校園內，這與30年前許多台大教授挺身而出爭取文化平權的歷史完全顛倒，如果連培養菁英人才的台大都帶頭忽視弱勢語言，很難想像未來台灣的社會發展會走向什麼地步。

當天被禁止以台語發言的孫博萮回憶，在6月14日開第一次理事會議時，理事主席施秀惠就提案要求用「官方語言」開會，當時有人向施解釋，根據「國家語言發展法」，台語、客語也都是官方語言，不應該受到限制，且現場也有理事願意擔任翻譯，但仍被以議事效率為由否決。

孫說，在7月30日的第二次會議中，施要求她遵守第一次會議的結論，必須使用國語發言，她抗議對方無權要求使用何種語言，沒想到施卻揚言將不准予發言或不讓發言納入會議記錄，這時另名理事官俊榮竟稱「你有抽菸的自由，但不能侵害別人的自由，因此會有菸害防制法跟禁菸區」，將台語比擬為二手菸，令人難以接受。

受邀出席的律師黃帝穎指出，大學自治並非「一國兩制」，不是治外法權，不能牴觸國家法律，而「國家語言發展法」第4條已明文規定「國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制」，現在台大把台語當成二手菸就是「歧視」，禁止在會議上使用台語就是「限制」，這顯然已經違反國家法律。

黃帝穎強調，既然台大不能以大學自治來規避法律，在違法之後，除了當事人可透過司法管道確認會議無效，教育部作為台大的主管機關也有監督權力，此外監察院也應該針對相關違法事實追究責任，包括對違法的公務員進行監督甚至彈劾。

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