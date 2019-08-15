台大教授將台語比喻二手菸 台教會批歧視、文化霸凌

〔記者黃欣柏／台北報導〕台大員生消費合作社在今年6月的理監事會議中，通過「會議以華語做為交流語言」之結論，會議主席施秀惠並在7月30日的會議中禁止理事孫博萮以台語發言，而台大農經系教授官俊榮更在會中將台語比喻為二手菸，引發爭議。台灣教授協會今召開記者會痛批施、官污辱台語，律師黃帝穎更直指相關言行已違反「國家語言發展法」，呼籲監察院介入調查。
台灣教授協會今在台大校友會館召開記者會，譴責官俊榮的不當比喻不但漠視「國家語言發展法」所揭櫫的語言平權，更是侮辱、剝奪他人使用母語的權利。
台灣教授協會表示，語言與性別、宗教及年齡相同，都是不能歧視的人權，立法院在2018年三讀通過「國家語言發展法」，目的就在於傳承、維繫我國多元語言文化的發展，但身為國內最高學術殿堂的台大，卻有教授把說台語比喻成抽菸，根本是公然違反法令。
台灣教授協會副會長陳俐甫說，在台灣已經走向進步開放的現在，居然還會出現這種文化霸凌，而且還是發生在堪稱民主人權運動發源地的台大校園內，這與30年前許多台大教授挺身而出爭取文化平權的歷史完全顛倒，如果連培養菁英人才的台大都帶頭忽視弱勢語言，很難想像未來台灣的社會發展會走向什麼地步。
當天被禁止以台語發言的孫博萮回憶，在6月14日開第一次理事會議時，理事主席施秀惠就提案要求用「官方語言」開會，當時有人向施解釋，根據「國家語言發展法」，台語、客語也都是官方語言，不應該受到限制，且現場也有理事願意擔任翻譯，但仍被以議事效率為由否決。
孫說，在7月30日的第二次會議中，施要求她遵守第一次會議的結論，必須使用國語發言，她抗議對方無權要求使用何種語言，沒想到施卻揚言將不准予發言或不讓發言納入會議記錄，這時另名理事官俊榮竟稱「你有抽菸的自由，但不能侵害別人的自由，因此會有菸害防制法跟禁菸區」，將台語比擬為二手菸，令人難以接受。
受邀出席的律師黃帝穎指出，大學自治並非「一國兩制」，不是治外法權，不能牴觸國家法律，而「國家語言發展法」第4條已明文規定「國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制」，現在台大把台語當成二手菸就是「歧視」，禁止在會議上使用台語就是「限制」，這顯然已經違反國家法律。
黃帝穎強調，既然台大不能以大學自治來規避法律，在違法之後，除了當事人可透過司法管道確認會議無效，教育部作為台大的主管機關也有監督權力，此外監察院也應該針對相關違法事實追究責任，包括對違法的公務員進行監督甚至彈劾。
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台大員生消費合作社日前召開理監事會，主席施秀惠以6月通過的「會議以華語做為交流語言」為由，禁止理事孫博萮使用台語發言，該提案人台大農經系教授官俊榮甚至在會議上把講台語比喻為影響他人健康的抽菸行為，台灣教授協會、台大校務會議學生代表等召開記者會譴責官俊榮不當比喻，批評其言行不但漠視《國家語言發展法》，侮辱台語，（記者王藝菘攝）