交通部祭補助吸引客運駕駛人才 最高補助逾9萬

2019-08-15 14:27

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕客運駕駛缺員嚴重，易引發駕車、工作超時問題，為協助客運業者徵才，交通部公路總局今年6月12日推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，提供最高9萬400元的補助；並陸續於全國各地完成9場招募活動，吸引近2000人次參加，截至昨日為止，共215人完成媒合，已有190人上線擔任駕駛、13人確定錄取即將到職、4人已在客運公司參加職前訓練、8人已在駕訓班參加駕駛訓練，是歷來最成功的一次駕駛招募活動。

交通部林佳龍部長上任後，指示公總積極協助客運業者改善駕駛人力缺口，從攬才、育才及留才等3方面給予補助，包含任職滿3個月給予1萬元至1萬4200元駕駛訓練費用、每月2萬3100元安家生活津貼的「育才」補助，及任職滿6個月給予3萬元的「留才」獎勵。小客車逕升大客車訓練時間約要2個月，連同受訓補助、生活津貼、久任獎勵，每名駕駛共可領9萬400元；大貨車升大客車約要1個月的時間，駕駛最高可領6萬7300元。

除費用方面補助，公路總局也注意到工作環境、勞動條件及薪資待遇方面的問題，已協調客運業者對此次招募上線駕駛，給予各項在職訓練及輔導措施，並設法改善駕駛薪資待遇，在駕車時間方面也有更嚴謹的要求。

公總表示，鑒於6月至8月間辦理的9場招募活動成效良好，未來將適時追加辦理；補助方案實施至明年11月底為止，有意擔任客運駕駛員的民眾，若未能趕上先前舉辦的招募活動，仍可自行向客運業者應徵，凡符合補助條件，錄取後亦可享有相關補助。

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