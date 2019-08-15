黃偉哲中元節化身「全聯先生」宣傳這個供品掀話題

2019-08-15 11:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「拜拜若誠意，用俗（麥包）也有心」！今天中元節拜拜，台南市長黃偉哲在臉書PO金紙吐司，宣導減少焚燒金紙做環保，諧趣十足，果然引發話題，網友大呼「好有創意的商品」，也有人求問「哪裡買」？

金紙吐司是南市推廣優質宗教文化政策下，開發出的文創品，鼓勵各家廟宇及店家「抄襲」使用，另類宣導環保，減少金紙焚燒。

網友按讚支持，紛紛留言「吐司好實用好可愛」「這土司也太可愛」、「少金紙少污染」、「很古錐喔、市長」。「台南旅遊」臉書小編趁勢來take「 來台南旅遊就是要買有創意的文創商品」。

也有人提議，「金紙也比照香菸課健康捐」、「把鬼月改成平安月，大家就都不用拜金紙啦」。

不過，另有其他網友說，不支持把原本燒金紙給的對象是神明或好兄弟，變成是自己吃的吐司，這已經把民間信仰的本意給扭曲，但是可以訴求減量；「金紙的用意是什麼，你知道嗎？還是只看他現在的形狀就下決定，那就未免太粗俗與無知了」。

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