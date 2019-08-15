肋骨骨折惡化成肺炎？固定接合手術應運而生

2019-08-15 11:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕熱愛自行車運動的男子某次休假與車友快樂騎乘時，為了閃躲突然衝出的小動物，不慎摔車飛了出去，腿部與肋骨骨折、胸部張力性氣胸，經轉送台大醫院新竹分院急診，醫師緊急啟動創傷團隊開刀，免去呼吸衰竭的憾事。術後1個月回診，患者開心的跟醫師分享重拾自行車的騎乘樂趣。

台大醫院新竹分院急診部醫師杜雄表示，胸部外傷致肋骨骨折是外傷急診常見的疾病。常見於高齡長者在日常生活中跌倒、車禍或是工地高處跌落的傷者。

人體胸廓由鎖骨、左右兩邊十二對肋骨、胸骨與胸椎所組成。肋骨在胸部組成一個環狀，保護著重要器官包含心臟、主動脈、上下腔靜脈、肺和橫隔膜下右側的肝及左側的脾臟。身體靠著橫隔膜和呼吸肌收縮牽動肋骨，才能呼吸做有效的氣體交換。

當發生意外，肋骨骨折的第一個明顯症狀就是肋骨折斷處疼痛。嚴重的肋骨骨折可能會立即危及生命，例如導致張力性氣胸、大量出血的血胸、因無法有效呼吸，以致呼吸衰竭的急性連枷胸、心包膜出血填塞壓迫心臟或肝脾臟破裂出血等；慢性致死原因則有因為疼痛不敢或無法有效呼吸、咳痰以，致引發肺炎敗血症或因連枷胸導致呼吸衰竭等。

肋骨骨折治療首重止痛，讓病人感覺舒適，有效呼吸才能預防肺炎。如果止痛沒有做好，病人會因為疼痛而不敢深呼吸，呼吸深度就會慢慢變淺伴隨咳嗽力度減低，最終變成肺炎。

隨著醫療的進步與生活品質的要求提升，肋骨骨折固定接合手術應運而生。肋骨骨折固定接合手術最大目的，就是要減低肋骨骨折病人的疼痛，避免併發症發生、減低死亡率、縮短住院日數，以利早日恢復正常生活和回到工作崗位。

臨床統計，有做肋骨骨折固定接合手術的病人，可以大幅減少肺炎發生率達九成，縮短一半加護病房照顧和住院日數，甚至可以減少三成的死亡率。

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