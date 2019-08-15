幫瑪丹娜演唱會設計皮帶 大同大學校友成華人皮件修復師

2019-08-15 11:56

〔記者林曉雲／台北報導〕原本不會說一句義大利文，大同大學工設系101年畢業校友王騰傑，勇闖義大利，就讀當地語言學校和皮革學校，現已是知名品牌皮件的修復師、精品包修復師，還曾幫瑪丹娜演唱會設計皮帶，大同大學以校友為榮，今天分享王騰傑成為全球少數華人皮件修復師的故事。

王騰傑表示，他會到義大利工作，是誤打誤撞，大學畢業後的第一份工作是設計師，有一天下班後到敦南誠品逛逛，發現有手作皮件課程，上課之後，作出了興趣，自己買了整套「家私」，享受製作皮件的樂趣。

愈做愈有趣，王騰傑發現，全世界只有日本、義大利和法國有「皮革學校」，燃起他出走的念頭，他不會法文，又不想講日文，就選擇義大利，在媽媽的全力支持下，辭掉設計師工作，前往義大利學作皮件。

剛開始語言不通、人生地不熟，加上盤纏有限，王騰傑說，他專心學習，課程一結束，就立刻找實習和準備作品集，因為認識當地朋友，順利找到工作，第一份工作是在知名品牌的皮帶工廠，而米蘭時裝周期間，工作量最大、瞬間壓力也極大，要在很短時間內，打樣各種不同款式的皮帶。

第二份工作是被以「機車包」聞名的品牌工廠錄取，進入修復部門，所有要送回義大利修復的該品牌包，都會經過他的巧手。他表示，修包不難，但新手要馬上上線，必須非常專心，依包包損毀程度，有些40分鐘可搞定，費工的要花上4小時。

王騰傑說，公司同事間感情好，對他這個亞洲小夥子很友善也好奇，「記得第一天報到，我好像是公司歷史上第一個華人，有些人還特地跑來跟我打招呼，有點受寵若驚。」王騰傑熱愛自己現在的工作，也很融入當地的文化和生活，修復來自台灣的包包，則會成為他思鄉的「安慰」。

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