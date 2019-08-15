這塊古碑…揭露清朝擄竹勒索集團

2019-08-15 10:58

〔記者張協昇／南投報導〕大家可能聽過擄車或擄鴿勒索集團，但您可能不知道，早在清朝竹山地區就曾出現過擄竹勒索集團！原來，早期竹山居民以竹為經濟作物，砍下後捆結成竹排放入河中運送至市場拍賣，由於利潤豐厚，有下游人家居中攔截勒索，官府遂查辦以嚴禁勒索竹排船伕，並協調議定酌收竹排放運費，做為林圮埔天后宮（連興宮）及溪洲元帥廟之香燈諸費，由當時的知縣李振青曉諭，於清道光4年（1824）設立勒石於天后宮申律，此即為「嚴禁勒索竹排船伕碑」由來。

南投縣文化局指出，「嚴禁勒索竹排船伕碑」目前保存於連興宮內，深具歷史、文化與當時民間經濟活動之研究價值，已列為一般古物，為使大眾認識古物價值與提升保護意識，並避免民眾未諳法令而觸法，文化局最近並為此古碑規劃設置古物標示說明牌，含古物指定級別、名稱、保管單位資訊及罰則宣導內容，提醒民眾，依據《文化資產保存法》第103條第4款規定損毀或竊取國寶、重要古物及一般古物者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上2000萬元以下罰金。

文化局表示，在「嚴禁勒索竹排船伕碑」旁，另有1件「歲納稻榖定例充為媽祖香燈碑記」，下半部碑文一度遺失，今已找回。此碑年代為清乾隆43年（1778）設立，具有一般古物潛力，後續將申請調查研究及保存修護，以保護珍貴文化資產。

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