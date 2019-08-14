豪雨重創蔬菜專區 高雄菜價比去年同期漲1成6

2019-08-14 22:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄豪雨成災，造成梓官蔬菜專區受損，農民爭取天然災害救助，連帶菜價今不跌反漲，平均批發價每公斤33.9元，較前一天上漲1.8%，比去年同期上漲1成6；值得一提的是，這波豪雨重創中南部蔬菜產地，近期菜價恐有上漲行情，民眾要有心理準備。

高市連日豪雨以茄萣區最大，時雨量85毫米、24小時累積雨量241.5毫米，田寮區慘淹1層樓高，今雨勢趨緩、午後放晴，但菜價不跌反漲，到貨量比前一天少4.6%，整體菜價上漲1.8%，批發均價每公斤33.9元，比去年同期上漲1成6，以花果類上漲近1成5最多，批發均價每公斤43元。

值得一提的是，梓官蔬菜專區才剛復耕，不料蔬菜還沒長大，竟又下起豪大雨，造成蔬菜泡在水裡，農民損失慘重，梓官農會原本每天蔬菜到貨量3000公斤，如今剩下500公斤，大約不到2成，葉菜類僅存空心菜，其餘葉菜類已所剩無幾。

李姓農民抱怨5月以來經常下雨，造成蔬菜泡水爛掉，好不容易復耕，又被豪雨淹沒，近4個月來蒙受損失，靠天吃飯沒有收成，是40多年來最慘情況，希望市府協助爭取天然災害救助。

根據農委會資料，今年累計農損金額超過1.7億元，這波豪雨初估農損金額25.5萬元，被害面積共21.3公頃，主要受害農作物是蔬菜損失22.4萬元，以空心菜損失12.5萬元最多，其餘為蔥、不結球白菜、其他葉菜、芋、蕹菜等，芋頭受損1萬2000元，持續由區公所查報中。

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