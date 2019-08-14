郵務士掉入水田險滅頂 搶救郵件獲敘獎

2019-08-14 22:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「謝謝綠衣天使，辛苦了！」台中向上郵局郵務士陳志明前天12日冒著強降雨送信，連人帶車掉入水田險滅頂，脫困後仍第一時間搶救近2百封信件，送回郵局與同事一一吹乾泡水郵件，隔天使命必達，全數送達，收件人與網友都直呼感謝、致敬，郵局今天肯定他敬業精神，將呈報敘嘉獎。

台中郵局副理陳香慈表示，郵差保障郵件安全、正確送達，是應有的職責，陳志明盡忠職責、使命必達，敬業精神令人感佩，郵局將呈報敘嘉獎。

台中市12日為豪雨特報，當天凌晨降下大雨，南屯區至中午12時累積雨量高達184毫米，陳志明上午冒雨送信，已經送3分之1，在中和巷農田小徑送信時因淹水墜入水田，陷入泥濘，水深及胸，差點被機車壓到滅頂，爬出水面後，又奮不顧搶救一箱信件，就怕被水淹水，來多數次搬到附近民宅，最後再與警方和熱心民眾幫忙拉出機車。

陳志明說，當下用屋主好心借用的吹風機，處理部分泡水郵件，接著護送信件回郵局又怕成疊信件黏在一起，要搶時效，趕緊攤開、清點近2百封信件，與同事花了2個小時用吹風機吹乾，隔天重回路線送信，逐一向收件人致歉，許多人認出他送信落水上淹水新聞，都能諒解並為他加油打氣，他也謙虛說這都是職責該做的事。

陳香慈說，郵局送信有時會遇到下雨，都有遮雨罩保護，但拿信掀雨罩時，難免會有雨水滴到下方信件，因此投遞股會備有吹風機吹乾，另外有時包裏外觀破損時，不是內件損毀，也會備有膠帶包裝保謢，但是如果寄件寄送物品像油品等，則會要求寄件人簽切結書，一旦內件破損污染到其他郵件就會要求民眾負起賠償責任。

陳香慈指出，平信、普通掛號信寄交時間為2至3天，限時信則為隔天，印刷品為5天，郵差使命必達在規定時間送達，如果超過時效或遺失，郵局會依規退款或賠償，但遇到天災、戰爭等不可抗力因素，則另有規定。

郵差陳志明落水仍救信、護信，不負所託送達信件，網友紛按讚，許多地方性社團的網友按讚數有數百到上千，大讚「郵差真的很辛苦，謝謝您們」、「郵差真的很辛苦，但台灣很多人沒安裝自家信箱，風大信亂飛還怪郵差，勸大家趕快裝信箱，善待郵差」、「太辛苦又有敬業任勞任怨精神，為每位郵差表率」、「想到小時候最喜歡搶印章去門口領掛號信了！」

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