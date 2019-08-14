提升城市蓄洪能力 水利署推動「逕流分擔、出流管制」

2019-08-14 20:40

〔記者楊綿傑／台北報導〕中南部受雨彈襲擊，近幾日都還可能持續！而隨著氣候變遷，短時強降雨屢屢考驗政府防洪措施，水利署指出，都市防洪標準有一定限度，現階段除了持續加強與地方政府聯繫，不僅提早準備，也機動性執行各項災防行動，在長期來說則透過推動「逕流分擔、出流管制」，提升城市本身蓄容能力，搭配原有治水工程提升，防範可能的洪災。

水利署副署長王藝峰指出，水利署除了依據氣象局各種資訊進行準備，也與各地方政府建立資訊溝通平台，可以即時提供地方建議、協助，進行滯洪池庫容排除、移動式抽水機調度等措施，即使產生積淹水情況，後續退水也會比較迅速。

對提升防洪標準的部分，王藝峰坦言，政府對治水工程一直有相當投資，不過以目前都市發展大多已經成形，大幅提升較為困難，所以在強降雨情況下，還是可能會積淹水。但他說明，提升防洪標準有些是受制於都市地形的問題，另外中間還涉及徵收土地、橋樑重建等等問題，工程非常浩大且複雜。

王藝峰說，有鑒於此，水利署一直推動「逕流分擔與出流管制 」的計畫，也就是在都市計畫區中，把公園設施、道路用地等，透過設計，可以產生兼具滯洪蓄洪的效果。而去年通過水利法後，今年相關子法也陸續通過，目前正在與地方政府共同盤點出示範區。

王藝峰舉例，現在許多公園裡設有大水池，當它只是個獨立水池，那就只有景觀作用，但是若搭配公園的整體設計，再與其他周邊建築、設施的排水管道有所連通，那在遭遇這種強降雨時，只要預先騰出蓄洪空間，就能達到滯洪效果，未來在治水方面就不需要完全仰賴治水工程。

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