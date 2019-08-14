暑假腸病毒流行 醫師提醒幼兒群聚感染

2019-08-14 19:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕每年3月下旬至10月是腸病毒流行季，放暑假疫情會下降，但醫師發現今年暑假病童反而比平常多2、3成，原來8月私幼開學、或是小朋友上安親班、夏令營甚至游泳課，造成群聚感染，有的回家傳染給更小的弟妹，病情也往往更嚴重。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，台中就曾有一名3歲多的哥哥8月上幼兒園小班，開學不久被傳染到腸病毒，發燒、手足口症就醫，不久2歲的妹妹也發燒、發疹而確診，2天後吃不下、活動力變差再度就醫。

謝宗學說，這名2歲妹妹因疱疹性咽峽炎難飲食，有輕微脫水，點滴輸液後恢復體力，還推著點滴架跑來跑去，卻發現她左手垂下無力、無法舉起，查覺怪異，可能是重症前兆，已經自主神經失調，趕緊送加護病房觀察，不久出現心跳過速、血壓上升，給予免疫球蛋白，控制心跳、血壓藥物及限水治療，住了4天加護病房，病情改善轉出再住院1週，出院後左手復健數月才復原。

謝宗學說，8月以來觀察到小兒急診室的腸病毒病例數明顯上升，仔細詢問病史，發現傳染源除了家人，幼兒園、托嬰中心是主要的可能傳染地點，尤其8月才入學的幼兒園新生，剛從單純的家庭環境進入相對「複雜」幼兒園生活，身體抵抗力較弱，免疫系統記憶的病毒種類少，容易感染傳染性高的傳染病，像是腸病毒、流感。

如果家中有上幼兒園的兄姊，感染到腸病毒，往往會傳染給家更小的弟妹，弟妹年紀小、與生病的兄姊接觸時間更長、接受病程量更高，症狀常更嚴重，更易導致重症，建議家有腸毒幼童應好隔離措施，發病後7天病毒量最高，應分開居住，建議可交由爺奶照顧，不然也要交由不同照顧者、不住同一個房間。

謝宗學說，兒童免疫系統大約到7歲才會成熟，年齡越小抵抗力越差的幼兒，感染腸病毒病況更為嚴重，甚至演變成重症，提醒5歲以下幼童是腸病毒重症高危險族群，特別是3歲以下的幼兒，不論大人小孩都應勤洗手，若家有腸病毒患者，可以每日以5百ppm漂白水至少清潔環境一次。

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