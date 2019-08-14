48年前當兵拍下小琉球女孩！他把老照片PO網竟真的找到她

2019-08-14 20:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕老照片牽起了相隔48年的小琉球情緣！

彰化鹿港的攝影愛好者鐘清溪，1971年在小琉球海軍陸戰隊守海防，當時他帶著單眼相機去當兵，因為軍營跟民宅很近，他看到小女孩很可愛，隨手就拿起相機拍照，今年才找出壓箱底片，洗成照片。

鐘清溪看著老照片，想到照片中的小女孩如今應該至少也50歲了，就把老照片貼在個人臉書，寫下「尋人啟事」，希望能夠找到老照片的小琉球女孩，朋友把貼文轉到臉書社群《小琉球聯盟》，隨即就傳出好消息，原來照片小女孩叫陳素英，如今已是55歲的阿嬤了，在小琉球經營早餐店。

鐘清溪透過臉書與陳素英聯絡上，決定再訪小琉球，這也是他在48年前當兵之後多年，第二次踏上小琉球，鐘清溪帶著老照片與陳素英相見歡，陳素英還招待到早餐店用餐，因為這是她人生第一張的彩色照片。

鐘清溪說，1971年左右，台灣才剛開始有彩色底片，當時的小琉球連沖洗店也沒有，由於他也拍了許多小琉球的風景照，包括海仔口漁村、白沙港、烏鬼洞，連小琉球鄉長陳國在都約見他，認為老照片太珍貴了，他也送上許多老照片給鄉公所珍藏。

「真是太高興了！」鐘清溪說，他因為貼出老照片，透過網路力量，一下子就找到老照片的主角，讓他重新踏上小琉球，與將近半世紀前的鏡頭下人物重逢，隨著時光流逝，當年他只是青春少年兄，如今已是鬢髮斑白，小女孩也變成了阿嬤，如今只能在老照片回憶年少歲月！

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