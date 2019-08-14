需求倍增 高市擴大6歲以下臨托服務

2019-08-14 19:17

［記者黃旭磊／高雄報導］嬰幼兒臨時托育需求增加，市區擴大辦理6歲以下臨托服務。

三民區兒童福利服務中心一樓臨托室開辦新據點，明天（15日）起營運並延長服務時間，由專業保母提供假日收托、臨托需求服務，每次申請至少2小時，方便父母、祖父母等照護者臨時「寄小孩」。

社會局兒童及少年福利科科長何秋菊表示，去年（2018）3月於鳳山兒福中心開辦全國首創「定點計時托育服務」，提供超過2百人次預約托育，幼兒腸病毒停課，父母又不能臨時請假，也有媽媽上職訓課，每週定時送小孩托育，人手逐漸供不應求。

市區0-2歲嬰幼兒人數以鳳山最多，其次為三民區，新服務據點設於三民，並增加週日預約時段，由高雄市輔育人員職業工會提供專業服務，讓家長有喘息空間。

社會局長黃淵源表示，臨托約9成服務申請者為父母，其次為祖父母，需求市場逐漸增加，新據點讓家長在百忙之中迅速找到專業保母，而服務托育人員都為合格登記並定期接受健康檢查、在職訓練，托育場地也由專人管理維護。

臨托每次至少申請2小時，每小時收費每名幼兒150元；專案人員指出，費率依當年度最低基本薪資調整，15日起接受預約，時間為週二至週六上午8點30分至下午5點，週日則採預約制，民眾可至社會局「FUN心育兒資源網」https://childcare.kcg.gov.tw/ 預約申請，或電洽：07-3356016。

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