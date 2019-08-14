柯羅莎颱風明登陸日本 10餘個赴日航班出現異動

2019-08-14 19:02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局指出，10號颱風柯羅莎目前位於長崎東南方480公里海面上，預計明天上午登陸日本，四國一帶首當其衝，預計週五以前都會影響日本地區，請這幾天赴日旅客要留意最新航班資訊；長榮及台灣虎航稍早也宣布週四（15日）的航班異動資訊。

長榮航空表示，因柯羅莎颱風侵襲日本影響，明（15）日往返桃園-松山BR110 、BR109延誤24小時起飛。

台灣虎航指出，受柯羅莎颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航8月15日最新航班異動情形如下，時間皆為當地時間：

-IT284 高雄-大阪關西提前至06:30起飛

-IT285 大阪關西-高雄提前至09:35起飛

-IT210 桃園-大阪關西提前至05:00起飛

-IT211 大阪關西-桃園提前至11:20起飛

-IT214 桃園-岡山提前至07:35起飛

-IT215 岡山-桃園提前至12:00起飛

-IT252 桃園-小松提前至10:50起飛

-IT253 小松-桃園提前至15:45起飛

-IT246 桃園-佐賀提前至05:55起飛

-IT247 佐賀-桃園提前至10:25起飛

-IT220 桃園-大阪關西延至8月16日11:55起飛；航班編號改為IT9220

-IT221大阪關西-桃園延至8月16日16:20起飛；航班編號改為IT9221。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法