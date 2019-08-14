科技新南向成果亮眼 台越合作發現世界新物種

2019-08-14 19:57

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣科技新南向成果出爐，清大分子與細胞生物研究所教授李家維團隊跟越南合作植物保育，發現世界新物種「南越聖蕨」，此外，還有教授為菲律賓提升水質監測技術、把智慧醫療帶入泰國，科技部目前已在9個國家設立12個海外科學研究與技術創新中心。

科技部推動新南向政策計畫，補助國內大專院校赴新南向目標國家和當地機構共同設置「科學研究與技術創新中心」，從2017年至今，總計在9個國家設立12個海外科學研究與技術創新中心，遍及新加坡、印尼、馬來西亞、印度、越南和菲律賓等國，今天在科技部舉行成果發表會。

科技部長陳良基表示，今天希望展現推動科技部新南向國家成果，不到2年時間足跡已遍及9個國家，研究的題目包含潔淨水質、智慧醫療、生態保育、環境變遷到人文社會等雙邊科技合作，成果亮點，一方面擴大實驗場域，也提供我們科研能力協助相關區域。

國立清華大學分子與細胞生物研究所教授李家維團隊與越南合作植物保育計畫中，發現全世界都還沒出現過的新物種「南越聖蕨」，他說，去年在越南成立台越植物資源研究與保育創新海外科研中心，與越南科技翰林院南方生態研究所及杜努伊巴國家公園簽訂三方合作備忘錄，共同調查及保育越南南部植物資源，越南研究員和我們一起在南部高原了解物種多樣性，過程中很快就有開心的成果，去年採集到「南越聖蕨」，經過鑑定是世界上還沒發現的新物種，今年年底將發表在國際期刊植物分類學。

李家維指出，越南的植物學相關研究還沒有很豐富，台灣辜嚴倬雲植物保種中心和林試所的專業研究人員，在這次合作中提供相當多專業知識和協助。李家維博士班學生林子揚表示，研究人員在越南南部海拔1700公尺的高原採集到南越聖蕨，透過外觀判定和DNA鑑定確認是新物種，研究人員都相當振奮，新物種發現代表的意義，還需要後續更多研究。

成功大學教授林財富協助菲律賓提升對水質的監測和分析能力，他的研究團隊全球首創以DNA檢測藍綠藻方式監測水源，團隊在菲律賓建置台菲聯合水質研究中心，協助菲律賓進行第一個水源中產毒、產臭藻，毒素及臭味水質調查研究，並協助菲律賓建立第一個自來水藻類、毒素及臭味分析實驗室，培訓菲律賓水質專業人員，團隊在菲律賓進行第一次大規模水質調查，查出菲律賓最大湖貝湖藻類毒素超標200倍，目前正在跟菲律賓水公司洽談合作計畫。

屏東醫療財團法人屏東基督教醫院則是跟泰國衛生部合作，成立台泰醫療海外科研中心，計畫主持人蔡篤堅表示，透過計畫把台灣的智慧醫療相關技術帶到泰國，不但會建立東南亞第一個醫療資訊碩士班，還會建置病人長久追蹤系統、提升醫院資訊設備，數據傳回來後還會做大數據分析。

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