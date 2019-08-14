草屯稻米品質競賽 李啟元蟬聯冠軍

2019-08-14 20:36

〔記者佟振國／南投報導〕有「南投米倉」美譽的南投縣草屯鎮，農會也連續17年舉辦稻米品質競賽，今舉行決賽，由草屯稻米達人李啟元再度蟬聯冠軍，而本次競賽前3名均以台農77號參賽，完勝另一契作稻種台稉9號，主要因抽穗期高溫多雨，台農77號可耐高溫，台稉9號則是輸在氣候條件，更考驗農民的栽培管理技術。

草屯鎮水稻專業區契作米種以台稉9號與台農77號為主，農會舉辦一期稻米品質競賽，從47名參賽農友透過初評選出8人進入決賽，今由農糧署、農試所、農改場等專家，依田間管理、稻米外觀品質規格及食味等項目進行最後決選，蒸煮後的米飯開鍋受評，現場米香四溢。

比賽結果有草屯稻米達人李啟元蟬聯冠軍，亞軍林祈亘、季軍林祈漠季軍、優等廖煙騰、洪瑞田、陳天色，冠軍將代表草屯鎮參加農委會2019台灣稻米達人冠軍賽。

值得注意的是本次比賽前3名都以台農77號參賽，成績也完勝台稉9號，評審團認為台稉9號對高溫敏感，抽穗後易因炎熱致心、腹端變白，俗稱「白肚」的狀況，近幾年1期稻作生長期普遍高溫，影響品質，台農77號因耐熱度較佳，影響較小。

但評審也強調，去年1期稻作生長期高溫少雨，部分農民加強灌溉，不料今年抽穗期後半段卻又多雨，過多水份與提高氮肥，會導致稻米蛋白質含量過高，米飯硬度相對提升，影響口感，今年各地稻作也普遍有類似情形。

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