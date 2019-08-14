竹北新瓦屋耕讀生活趣 親子體驗都市田園樂16日起報名

2019-08-14 19:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北新瓦屋「耕讀生活趣」即將開跑！縣府文化局表示，本月24日到11月9日將推出「耕讀生活趣」四大主題活動，16上午10點起開放第一梯次網路報名，名額有限，額滿為止；新瓦屋今天聚集一群小朋友，在青農講解下體驗農業活動，為活動暖身。

副縣長陳見賢表示，客家人以耕、讀傳家，重視土地與教育傳承，文化局為再現珍貴客庄情境，每年秋季在新瓦屋舉辦農事體驗活動，提供大小朋友接觸傳統農耕，並認識六家人文地景的平台，一起推動有機、無毒環境。

文化局長李猶龍表示，這一期新瓦屋田間作物管理，委託新竹縣農會及青農以尊重生態、友善環境的方式種植，所種的地瓜、地瓜葉、短期葉菜等，將在耕讀生活趣體驗活動中使用，還有限量好禮送給活動參與者，歡迎踴躍報名。

其中，「節氣體驗」活動每場限額40人，8月24日處暑，由新豐鄉青年農夫吳建龍教作Q彈可口的客家水粄；9月7日白露，碾米體驗；10月26日霜降，下田挖地瓜活動。「綠生活體驗」將結合創意研習及文史導覽，8月24日、9月7日由養蜂產銷班長陳宏壬分享蜜蜂知識並教作蜂蜜甜品；10月6日安排新瓦屋巡禮品嘗傳統擂茶滋味。

「農事小學堂」9月至10月平日，開放新竹地區國小班級報名食農教育互動體驗。「秋收‧狂饗曲」11月9日壓軸登場，將與百位民眾體驗傳統伯公祭拜祈福儀式，下田焢窯，尋訪新瓦屋創藝聚落。

文化局表示，各場活動報名費200至400元不等，凡報名參加任1場次「節氣體驗」或「綠生活體驗」，將獲贈新瓦屋自產越光米1份；參與任2場次可兌換摸彩券。詳情可上臉書粉專「竹縣go藝思」查詢。

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