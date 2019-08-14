東海岸「月光．海音樂會」 週五起連2天「潮騷」

2019-08-14 19:39

［記者黃明堂／台東報導］東部海岸國家風景區管理處舉辦的「月光．海音樂會」，16、17日連續2天以潮騷之詩、潮騷搖擺為主題，帶著大家走進東海岸盛夏之旅。

東管處說，8月16日晚間6點開始的「潮騷之詩」開場將由來自南台灣曾入圍金曲獎最佳客語專輯、最佳客語演唱人獎、年度專輯獎等的黃瑋傑與山寮樂隊，帶來以關懷自然、人與土地民謠搖滾為基礎融入客家傳統山歌的音樂；接著是由甫獲2019年金曲獎最佳台語演唱男歌手的「搖滾詩人」流氓阿德帶來溫醇如酒、澎湃輕感如詩的音樂故事；最後是在地知名表演團體「馬格拉海的改硬」帶來神秘又悠遠的吟唱。

8月17日晚間6點開始的「潮騷搖滾」邀請到「泥灘地浪人」，他們是一群美國、英國、加拿大目前定居台灣的音樂人，搭配銅管角號、木管樂器、吉他，班鳩琴、烏克麗麗與自製樂器演出搖擺曲風的音樂；另外，由獲得2012年金音獎最佳民謠單曲獎的「王榆鈞與時間樂隊」，以融合寫實到描寫深沈內在思緒與記憶的音樂，帶領大家在音樂裡搖擺；最後由來自東海岸且剛獲得2018年金音獎最佳搖滾單曲的年輕搖滾樂團「漂流出口」帶來爆發力十足的民謠實驗搖滾音樂。

兩天下午4點開始創意市集，將以海洋為主題，呈現在美食、藝術及手工創藝攤位，並於市集現場舉辦「FB打卡抽獎活動」， 2人同行以上拍照按讚打卡並標註：「2019東海岸大地藝術節─潮騷之詩、潮騷搖擺的月光．海音樂會」，上傳至海岸大地藝術節FB粉絲頁，可獲得大地藝術節限量紀念品抽獎機會。

為讓遊客便利抵達活動會場，主辦單位提供「月光海」付費接駁專車服務，接駁專車將從台東轉運站出發，沿途停靠台東火車站、都蘭糖廠、東河包子三站，搭乘民眾請自備零錢上車付現。

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