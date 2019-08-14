膝關節早期退化性與創傷性病變 現有新治療選擇

骨科醫師楊迪山表示，膝關節退化是老化過程常見的因素，根據Kellgren-Lawrence Grading Scale分級定義，膝關節退化在X光上的表現有所不同，退化性關節炎共分5級。 （東元醫院提供）

2019-08-14 20:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕美國NBA職業籃球運動員凱文‧杜蘭特Kevin Durant，2019年於總冠軍賽，因阿基里斯腱斷裂只能提前退場，令球迷惋惜。骨科醫師楊迪山表示，針對治療膝退化性與創傷性關節炎，目前保守治療多了新選擇，就是使用「高濃度血小板血漿P.R.P.合併玻尿酸H.A.」的治療法。

東元綜合醫院骨科主治醫師楊迪山指出，除了病變以外，膝關節退化是老化過程常見的因素，根據Kellgren-Lawrence Grading Scale分級定義，膝關節退化在X光上的表現有所不同，退化性關節炎共分5級（0, 1, 2, 3, 4）。

其中，0級屬正常狀態；第1級會有疑似關節狹窄及骨刺產生隱約可見；第2級為關節輕微變窄，且白色圓圈處也有明顯骨刺增生；第3級將清楚可見多處骨刺、硬骨開始變白、關節明顯變窄；第4級則出現較大更多的骨刺、關節空隙更窄甚至消失不見、硬骨磨損變形、軟骨已經磨穿。

楊迪山表示，針對治療膝退化性與創傷性關節炎，目前已有「高濃度血小板血漿P.R.P.合併玻尿酸H.A.」的治療趨勢。P.R.P.治療法是抽取患者的血液後，經過離心活化後得到血小板濃縮液，血小板濃度越高，所含的不同特性多元性生長因子越多，注射至膝關節腔中，可以誘發軟骨細胞增生，同時減緩軟骨細胞磨損進程，緩解關節退化、目的是減輕膝關節疼痛，維持正常膝關節的活動及行動能力。

高濃度血小板血漿來自患者自體血液離心萃取而來，因此不會有排斥的問題。此外，針對膝關節軟組織的損傷包括十字韌帶斷裂、半月板破裂、關節軟骨破裂、內外側韌帶斷裂等傷害，具有相輔相成的治療效果。

楊迪山說，P.R.P是否需要加上玻尿酸，是取決於不同的傷害部位來決定，此治療方式能協助在患者的治療部位，創造一個良好的修復環境。但最重要的還是要靠患者本人，遵循醫囑建議，後續要有正確的復健與運動訓練，並且維持良好的生活習慣與營養狀態，如此才能讓此治療效果達到預期效果。然而不同等級的退化與創傷程度，有不同的治療方式，及時發現並掌握正確治療時機，才能擁有好的治療滿意度。

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