旅遊旺季訂房爭議多 民眾務必留意相關資訊

2019-08-14 16:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕現值旅遊旺季，跨境訂房消費蔚為潮流，爭議層出不窮，但消費者往往求助無門，中市法制局長李善植今（14）日提醒民眾使用訂房網站，應詳閱網站的相關規定，確認房型、金額、入住日期及取消訂房條件等資訊，以減少交易糾紛。

李善植說，國內業者，不論消費者是直接向業者訂房，或間接透過訂房網站訂房，都應該遵循交通部公告的「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」；消費者只要不是在住宿當天才通知取消訂房，或無通知業者等情形外，業者都應以消費者通知的日期為計算基準，依比例退還預收的款項，或作為日後消費折抵。

他又說，坊間有許多國內業者透過訂房網站以比較優惠的價格販售房間，但限制不可免費取消，或限制在入住幾日前才可免費取消，這些條款明顯違反上述交通部規定，如業者拒絕依規定退款，消費者可檢附相關事證，提出消費爭議申訴。

李善植說明，如果消費者是向國外業者訂房，因為我國法規不能直接規範國外業者，消費者跨國申訴曠日費時，各國法令規定也不盡相同，恐難能得到滿意的結果，應先確認房型、金額、入住日期及取消訂房條件等資訊，再行訂房。

法制局也指出，消費者在向訂房網站預約後，到達住宿當地，卻發現飯店業者沒有訂房紀錄，建議出發前一定要以電話或電子郵件等方式，向預定住宿的飯店等業者再次確認，減少糾紛，若有任何消費爭議，歡迎諮詢。

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