各血型庫存拉警報！民團祭好禮號召挽袖

2019-08-14 16:59

〔記者楊綿傑／台北報導〕血液庫存不時都在拉警報，每年舉辦2次捐血活動的萬海航運慈善基金會，將於明後2日於全台11個定點舉行大規模號召捐血活動，基金會也預告將提供環保好禮，希望熱血民眾可以挽起衣袖「捐血一袋救人一命」。

捐血活動共分2天，明天的地點包括南海捐血室（台北市中正區南海路1號3樓，南門市場對面）、公園號捐血車（台北市公園路&襄陽路口，捷運台大醫院站4號出口）、忠孝號捐血車（台北市大安路一段瑠公公園旁，捷運忠孝復興站4號出口）、板橋捐血站（新北市板橋區雙十路三段27號2樓，近捷運江子翠捷運站1號出口）。

至於後天的捐血地點則包括萬海松江辦公室（台北市松江路136號）、萬海敦北辦公室（台北市敦化北路122號）、基隆寶昇船務（基隆市港西街4號 陽明海洋文化藝術館旁）、台中中正公園捐血室（台中市北區學士路91號正對面）、台中港34號碼頭（台中市梧棲區中南一路二段757號）、高雄前金捐血室（高雄市前金區中華三路7號6樓）、高雄港63號碼頭（高雄市前鎮區鎮港路18號，第二貨櫃中心 63號碼頭）

萬海表示，本次活動特別製作愛地球的「環保吸管組」，一組3支，吸管使用304不鏽鋼環保材質，並附上清潔刷、環保提袋，將致贈愛心捐血者。另外，還有愛心企業加碼捐出限量的獅子寶寶防蚊體驗組、獅子寶寶洗沐保養體驗組、氧顏森活森果系列面膜，與捐血民眾分享。

萬海也提醒，欲捐血的民眾應符合17至65歲，有意捐血者須攜帶身分證，捐血前一日需有充足睡眠及適當飲食，當日避免空腹。而捐血250毫升者，其捐血間隔應為2個月以上；捐血500毫升者，其捐血間隔應為3個月以上。

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