高雄也沾光！屏東國慶煙火至少30分鐘 高屏溪對岸能同賞

2019-08-14 14:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年10月10日國慶煙火在屏東施放，地點就在高屏溪舊鐵橋屏東端的河濱公園，屆時除屏東縣，高雄市民眾在對岸就能同賞壯麗璀璨的煙火；屏東縣政府發言人黃建嘉今天（14日）說，國慶是全國普天同慶的日子，聽聞當天高雄端的河濱公園也會辦活動賞煙火，如果有需要，身為煙火舉辦縣，屏東縣政府會樂於提供協助。

今年是屏東縣繼12年前的大鵬灣後，再度舉辦國慶煙火，縣政府發言人黃建嘉今天（14日）說明籌備進度時指出，每年國慶煙火常被討論的是煙火的施放長度、發數、以及煙火表現等，今年的長度不會低於30分鐘，要特別強調的是音樂，將會比照今年台灣燈會Intel無人機的表演，創作專屬的音樂，讓音樂與煙火的搭配更加緊密，相得益彰。

黃建嘉也說，10月10日煙火開始施放的時間，可能落在晚間7點40分到8點左右，為分散人潮，當天下午在民眾賞煙火區，也就是每年舉辦國際風箏節、廣達10餘公頃的河濱公園草地上，就會安排表演節目，讓民眾進場席草地而坐，煙火施放結束後，表演節目仍會持續進行；至於停車場及接駁車路線，目前還在規畫中。

今年10月10日星期四是4天國慶連假的首日，屏東縣政府邀請全國民眾到屏東賞煙火後，不要急著走，留下來度過連續假期，可以到原住民鄉、小琉球、恆春地區等，一路遊山玩水；現在起就可以提早規畫行程了。

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