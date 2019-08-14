醫病》腦中風好發機率 農曆7、8月不比冬天低

2019-08-14 14:44

〔記者歐素美／台中報導〕夏天民眾容易疏於控制血壓，加上天氣熱、水分散失過多，水分補充不足，造成血壓變動導致中風，農曆7、8月腦中風好發機率不比冬天少，豐原醫院神經內科主任洪良一提醒民眾注意。

豐原醫院神經內科主任洪良一表示，很多人都以為腦中風常發生在冬天，因為天氣冷、血管容易受天氣影響而收縮明顯，但根據該院這10年來統計，夏天發生腦中風的機率並不比冬天少。

洪良一表示，這10年期間，有4年收治「腦中風」人數最多的月份發生國曆7月和8月，研判可能是夏天大家疏於控制血壓或因為天氣熱、水分散失過多，水分補充不足，造成血壓變動而導致中風。

根據豐原醫院這10年來的統計，夏天發生腦中風的病患並不會比冬天少，主要是冬天，患有高血壓的民眾，在氣候變冷時會擔心腦中風上身，因此在保暖及血壓的控制上會比較留意，並提醒自己隨時注意身體變化。

洪良一說，為避免腦中風而不自覺，院內長年推廣自我警覺口訣「手、臉、講話、119」，意即當有一隻手突然無力、或臉部突然有一些歪斜、講話突然不清楚，這3個狀況有其中一個，患有腦中風的機率就有7成，如果有兩個機率則提高到8成，民眾應立刻撥打119送到醫院治療，減少腦中風發生的後遺症。

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