豪雨後原水濁度升高 自來水需煮沸再飲用

2019-08-14 13:49

〔記者黃鐘山、歐素美／台中報導〕中市連日豪雨，自來水原水濁度升高，民眾擔心影響飲用水水質。市府環保局長吳志超今（14）日表示，已派員前往各淨水廠抽驗水質，建議民眾自來水務必徹底煮沸再飲用，住宅水塔也應檢查清洗再蓄水，確保飲用水安全。

自來水公司第四區管理處副處長林義雄表示，鯉魚潭給水廠因取自水庫的水，所以原水濁度不高，為2ntu；豐原給水廠取自大甲溪，原水濁度較高，這兩天最高曾達3000 ntu，因原水濁度500 ntu以下，自公司都可處理，如果原水濁度偏高，就採取減量，並引食水嵙溪的水淨化，經處理過後的自來水濁度僅0.3至0.5ntu，合於飲用水的水質標準，請民眾放心。

吳志超說，風災大雨過後，自來水濁度易升高，提醒民眾打開水龍頭，待水流數分鐘後再取用；並務必徹底煮沸後再飲用，勿直接生飲，若擔心自來水有消毒藥劑味道，煮沸後可掀蓋續煮3至5分鐘，讓消毒藥劑揮發。

他也說，住宅水塔若有淹水或淤泥堆積情形，應先抽乾蓄水池，並確實清洗消毒後再蓄水，確保飲用水安全。

環保局建議，市民應掌握「巡」、「倒」、「清」、「刷」四大要訣，仔細「巡」視易積水容器，將積水「倒」掉，不要的器物分類「清」除，留下的器物也要「刷」洗乾淨，除去附著的蚊蟲卵，才能避免病媒蚊孳生，降低登革熱疫情風險。

市議員林德宇也說，連日大雨造成大里區部分區域滿地泥濘和積水，建議市民一定要記得清除淤泥和刷洗堆積在盆栽的積水，避免蚊蟲孳生，打開水龍頭應待流通數分鐘後再盛裝使用，並切勿生飲，一定要徹底煮沸才能飲用。另外，也請環保局加強淨水廠抽驗，確保水質安全。

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