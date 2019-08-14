港藝中心請作者將水換成沙 教授怒：把你改姓好不好

2019-08-14 14:00

〔記者張軒哲／台中報導〕一池水的爭議！台灣新銳水墨畫家陳瑞鴻多媒材創作作品「墨池」獲2019臺灣美術新貌獎入選，自7月13日起至9月8於港區藝術中心展出，但因作品在室內空間展示，池水不流動，孳生蚊蟲，引起爭議。清華大學藝術教授邱誌勇今日在臉書痛批台中市府，要求陳瑞鴻把展出的裝置將水抽乾，把水變成沙，是「把你改姓好不好，媽的智障」。

陳瑞鴻目前就讀台師大美術系博士班，是出身台中市年輕水墨畫家，他參加台灣美術新貌獎，從244件充滿各式奇藝想像的藝術創作中，脫穎而出，名列42件入選作品，也在港藝中心展出。他以水、墨、吸水紙、木板、帆布、雙宣材質創作，以茶席形式，在墨池上搭建一處舖有榻榻米的平台，但因池中的墨水不流動，孳生蚊蟲。

港藝中心在本月9日已請陳瑞鴻來更換新水，陳瑞鴻說，抽水花了2.5小時、注水花了1.5小時，還好自己是台中人，還能到場換水。但今天接獲港藝中心電話，希望是否有其他替代方案，例如將水換成沙，實在很傻眼，這樣作品就完全失去原創風格，因為也展一個月了，不如就提前撤展。

港藝中心主任徐佩鈴表示，因為陳瑞鴻的作品《墨池》是一個以墨水組成的水池，展出近一個月的期間，已有產生蚊子與孑孓，很多來參觀的民眾與小朋友均有被叮咬的現象。適逢這次颱風帶來的豪大雨、擔心登革熱的疫情會產生，所以今早請港區藝術中心楊股長才與創作者陳瑞鴻進行溝通，看是否可以墨池有其他策展方式來呈現，也和作者先行溝通，並無要求作者撤展，港藝中心絕並無不尊重創作。未來該件作品是否維持原策展方式或如作者建議撤展，港藝中心均會和作者再溝通並取得同意，如果有造成陳瑞鴻的誤解與困擾，港區藝術中心致上萬分的歉意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法