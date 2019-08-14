高捷公益路跑三部曲首部賽事開放報名

2019-08-14 13:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕2019-2021高捷公益路跑三部曲首部賽事「2019高捷公益路跑賽事」，定於今年12月1日於十鼓橋糖文創園區首發登場，高雄捷運宣布，即日起開放網路報名。

高捷說明，今年度路跑主題設定「秘境現身」，將路跑運動融入在地旅遊亮點元素，賽事路線經過十鼓橋頭文創園區、大岡山地區、崗山之眼、台灣糖業博物館、典寶溪旁自行車道、阿公店水庫大壩等知名景點。

此外，另邀請高雄在地路跑好手「高雄一哥」柯世傑教練、及最強市民跑者「台版女川內」蔡雅安，分別擔任公益路跑男、女代言人，引領跑者發現北高雄之美；而本屆路跑賽事結餘款，將依照往例捐贈創世基金會，相關報名資訊可至百動官網或致電0903631837。

高捷副總經理賀新表示，今年度高捷路跑大玩收集式行銷，首度規劃2019年至2021年連續三年期主題公益路跑活動，特製三年收集式獎牌，今年首部曲「秘境現身」率先登場，跑者可自行加購獎牌收納底座，可將各年度獎牌組合，成為完整獨有專屬紀念座。

有獎才敢大聲，除了獨家僅有的高捷系列獎牌，更與知名人氣LINE貼圖柴語錄聯名合作，推出賽事限定捷運一卡通，收好收滿您的收藏慾。

今年報名禮超值破表，完成報名、完賽跑者各可獲得豐富紀念好禮，高捷還加碼推出歷年來最豐富、總獎項超過60萬元的抽獎活動，共計將抽出358個獎項，包括電動機車、台灣虎航高雄日本航線來回機票、比歐緻居雙人房住宿券等。

高捷也特別感謝光陽KYMCO、聯邦銀行、台灣虎航、比歐緻居、舊振南、迪卡儂、義大遊樂世界、柴語錄、智崴全球股份有限公司、泛亞活力公司、亮度品牌公司、獅王奈米樂、南美製藥、德國施巴、瑞儀光電、國賓影城熱情襄贊，攜手傳愛。

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