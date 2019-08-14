烘焙坊每月虧損仍苦撐 背後原因有洋蒽

2019-08-14 13:12

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣聲暉協進會附設愛心烘焙坊成立快20年，提供聽語障青年就業、學習一技之長，沒有門市，平日只仰賴餐盒及客製訂單，理事長王俊飛表示，烘焙坊雖每月虧損，但為提供聽語障孩子機會，協會努力苦撐，每年最主要收入就是中秋節禮盒，呼籲各界能踴躍訂購。

聲暉協進會愛心烘焙坊有一位專業烘焙師、5名學員，主要是聽語障生，協會總幹事翁淑惠指出，能力好的學員在協會學習3年左右，協會會媒介到坊間烘焙店工作，這幾年有好幾位出去就業。

王俊飛說，烘培坊平日生產餐盒及客製餐點，年節時推出禮盒，尤其中秋節禮盒是協會最主要收入，提供協會一整年所需開銷，包括烘焙坊工作人員薪資、生產成本及會務推動經費等，提供更多聽語障生自立機會。

為協助雲林縣內身心障礙團體推銷秋節禮盒，雲林縣府將在17日下午3點在斗六人文市集推出聯合促銷活動，產品琳瑯滿目，有聲暉協進會的月餅禮盒、啟智協會多肉植物盆栽、手作文創品，小天使發展協會的手工餅乾、圓夢態護工場的夢想禮盒、身心障礙者重建協會的冷泡茶、爆米花等。

縣長張麗善呼籲民眾、各公司行號能多選購身心障礙團體的秋節禮盒。

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