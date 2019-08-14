中國客自由行限令 台南沒在怕！提對策擬增8萬住宿人次

2019-08-14 12:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對近期火熱的陸客赴臺自由行暫停申請的議題，市長黃偉哲今（14）日強調，市府嚴陣以待，不敢大意，市府規劃推出｢想一來再來的台南｣方案，預估增加8萬的住宿目標人次，除了努力將恐短少的中國客自由行缺口補回來，並以逆勢成長為努力目標。

南市觀光旅遊局長陳信安今（14）日在市政會議報告指出，近年中國客在台南住宿人次僅佔總體住宿3％（約10萬人次），推估8至12月原中國客住宿應有4萬3191人次，雖然影響的比例相較其他縣市低，但自由行旅客近年有成長趨勢，對於地方觀光產業仍將有其影響。

黃偉哲表示，中國對旅客來台的限制將越來越嚴峻，觀旅局應定期彙整各局處的活動，並納入吸引國內外旅客的策略，台南在觀光推廣上不能單打獨鬥，「不是只有觀旅局的事」，各局處必須先做好水平整合，將觀光資源運用效益極大化，各局處一起爭取大型活動、賽事、年會、教育訓練等在台南舉辦，更歡迎台南市民以台南觀光大使自居，相信「一人揪一客，台南觀光一定熱」。

南市觀旅局說，擬透過「結合秋冬國旅補助引客」、「推新玩法擴大國旅市場」、「多面向開拓國際客源」等策略方向，整合推出新玩法及遊程讓台南永遠有新意。

此外，也將針對泰國、越南等新南向潛力市場，以及近期可能外溢的日韓旅客積極行銷攬客，並結合中央推出的「擴大秋冬國民旅遊獎勵四大方案」，與下半年台南各大型活動與觀光業者一起廣邀國人團遊或自由行玩台南。

市府預計今年10月開館的山上花園水道博物館強檔極具集客力，配合交通部觀光局9月將推出的自由行、團體旅遊補助，以及觀光遊樂業門票優惠，吸客力十足。

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