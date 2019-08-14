作伙動！彰化縣運會2606人次較勁、表揚10人

2019-08-14 12:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕一年一度的彰化縣民運動大會（簡稱「縣運會」），今天起一連3天在八卦山上縣立體育場舉辦，今年共有2606人次報名參賽，3天賽程將選拔優秀選手代表彰化縣參加今年全國運動會，選手們爭取參賽資格，全力以赴以求勝出，期為自己的運動生涯寫下光輝史。

開幕典禮今天上午在縣立體育館舉行，由彰師附工管樂社優揚樂音、芳苑國中競技舞龍隊、平和國小舞蹈班，還有大同國中啦啦隊表演揭開序幕，並表揚校園推動體育有功人員共10人。

典禮結束之後，縣長王惠美帶領鄉鎮市首長、縣府1級主管及國中小校長共同參加100公尺競走，緊接再由各機關團體組參加趣味競賽，加油聲此起彼落，炒熱競賽場地氣氛。

「盡力就是對自己最大的負責！」王惠美鼓勵選手發揮運動家精神，堅持到底、永不放棄，她並指出，學校和民間運動風氣盛行，既帶動全民運動風潮，更讓體育扎根校園，有努力就有收穫，彰化縣這幾年對外一些活動都有非常傑出的表現，好比說，世大運選手楊昆弼榮獲男子不定向飛靶金牌與混雙銀牌，劉威廷選手榮獲跆拳道男子對打80公斤組銅牌，獲獎彰顯師長用心培訓選手，更讓莘莘學子成為允文允武的年輕人，堪稱校園美事一樁。

受表揚的10人分別是芬園國小退休教師薛金昆、信義國中小專任運動教練李婉禎、員林農工專任運動教練劉元凱、員林農工體育組長莊皇志、員林崇實高工專任運動教練葉明春、培英國小學務主任邱元夆、管嶼國小輔導主任白秀寶、大同國中專任運動教練許雅喬、新庄國小體育組長陳必麒、埔鹽國小代理教師粘淑真。

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