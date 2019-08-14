苗栗縣長視察老人福利中心 允諾提高軟硬體服務

2019-08-14 12:45

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣高齡人口佔總人口數16%，因應老化趨勢，苗栗縣政府積極佈建老人照護設施，縣長徐耀昌今早視察老人福利中心，了解長輩們的軟、硬體需求，並表示該中心能滿足長輩們的興趣與需求，還配有營養師調理餐飲，至於地方反映部分課程需場地費等問題，將責成社會處研議協助，希望能持續提升中心服務功能。

苗栗老人福利中心於2000年啟用，2006年由縣府無償撥用給後龍鎮公所經營管理，並每年運用公益彩券盈餘補助187萬，協助添購硬體設備，並依長輩們喜好開辦各式課程，包括音樂、元極舞、瑜珈、日文、氣功等。

目前中心內共有450名學員，每天約有百名阿公、阿婆到館內上課、使用健身器材、卡拉OK歡唱等，今早徐耀昌視察時見到高齡95歲的阿公正開心使用按摩椅，還有元極舞班展現十足活力，感到在地安老的可貴，也盛讚後龍萬善祠百姓宮管理委員會的支持及志工們的無私付出。

徐耀昌表示，預計至今年底全縣將建置150個社區關懷據點，希望讓各地長輩能走出戶外，參與各項社區活動，而今早視察時也有鄉親反映，舉辦課程或活動時常要支應場地費等開銷，希望縣府協助，徐耀昌認為應基於使用者付費精神辦理，但也責成社會處研議如何給予協助，打造健康的高齡城市。

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