替代傳統根管新療法 牙髓血管再生術成功率高

2019-08-14 11:37

〔記者王涵平／台南報導〕15歲青少年牙齦腫脹2個多月，經柳營奇美醫院牙醫師許容福診斷為牙髓壞死合併慢性根尖膿瘍，採取牙髓血管再生術治療，癒合狀況良好。

許容福表示，患者左側牙齦持續腫脹，門診檢查發現患者左側下顎第二小臼齒的中央咬頭有磨耗，頰側牙齦處出現瘻管，觸診時會感到疼痛，對冷溫測試沒有反應。進一步在X光攝影檢查下發現該牙齒的牙根未發育成熟，並伴有根尖病灶，診斷為牙髓壞死合併慢性根尖膿瘍。經討論後，決定採取牙髓血管再生術（Revascularization）或稱再生牙髓治療步驟（regenerative endodontic procedures）的方式來治療。

許容福指出，患者治療完成後以複合樹脂作永久填補，回診追蹤時己無臨床症狀，根尖病灶己癒合，且根管管壁增厚、牙根長度增長。

他說，傳統根管治療時，有時牙齒常因牙根過短以及管壁過薄，使得治療中或治療後的牙齒容易斷裂。

再生牙髓治療步驟，是近來被提出可取代傳統根尖成形術的治療方式，優點是牙根有機會繼續發育成熟，增加牙根長度及管壁厚度，以減少斷裂的風險。

許容福說，目前的研究結果，牙髓血管再生術這一類的再生牙髓治療步驟，治療成功率是相當高，提供在治療根尖未成熟恆牙的新選擇。

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