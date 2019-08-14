基本工資 高教工會籲漲足月薪29972元、時薪191元

2019-08-14 11:04

〔記者林曉雲／台北報導〕基本工資審議委員會將於今日召開，高教工會青年行動委員會今發聲明表示，青委會比較OECD各國的基本工資調幅發現，我國調幅僅為29個國家中的第14名（4.86％），且仍低於世界平均5.16％，基本工資議題一直是蔡英文政府向大眾宣傳的政績，包括告別22K、開出連任將上調至3萬元支票、端出《最低工資法》草案等，青委會呼籲應將基本工資漲足月薪29972元、時薪191元。

高教工會青年行動委員會蘇子軒表示，青委會整理台灣與OECD各國的基本工資資料，台灣基本工資漲幅世界倒數第8，從1997年開始，基本工資在藍綠政黨輪替間凍漲了10年，漲幅遠低於經濟成長的速度，但1997年至去年，人均GDP成長了87％，相較之下，基本工資僅調漲46％，2007年基本工資終於恢復調漲，與OECD國家相比，台灣的平均年漲幅仍是世界各國裡頭的後段班，在29個國家中，台灣平均年漲幅僅2.22％，遠低於平均4.20％。

青委會認為，今年基本工資調整為23.1K後，蔡英文總統宣示，照顧勞工是她「做總統每一天的目標」，但如果比較蔡英文總統執政時期的各國基本工資調幅，就會發現台灣的調幅僅為29個國家中的第14名（4.86％），且仍低於世界平均5.16％，亦即在凍漲10年、基本工資調幅遠遠追不上經濟成長後，蔡政府向社會大眾宣揚的「年年調漲」的政績，還有相當程度的調漲空間。

蘇子軒表示，若蔡政府真要落實「經濟果實由勞資共享」，應在平衡物價漲幅、反映勞資均等分配的精神下，依照「基本工資＝前期基本工資×（1+消費者物價指數年增率）×（1+1/2×經濟成長率）」的公式進行調整，且應回溯至開始凍漲1997年，據此公式，基本月薪和時薪應該調漲為29972元、191元。

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