桃園以北高溫恐破36度 中南部留意短時強降雨

2019-08-14 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕受西南風影響，今（14）日凌晨2點多氣象局持續對台南、高雄、屏東3縣市發布豪、大雨特報，凌晨至上午間持續受西南風與局地環流輻合影響，中南部地區仍易有短時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，東南部地區也有局部短暫陣雨，下半天中南部地區降雨將逐漸緩和，其他地區則為多雲時晴，午後山區及近山區平地偶有局部短暫雷陣雨；提醒適逢大潮期間，低窪地區應慎防積淹水，由於連日降雨，前往中南部山區請留意坍方、落石等現象。

沿海留意長浪

溫度方面，桃園以北仍有36度以上高溫發生的機率，其他地區高溫約32至34度，請注意防曬及多補充水份。

此外，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，其中東北角海邊容易有突發性大浪發生，海邊活動請注意安全。

第10號輕度颱風柯羅沙，今、明兩天將影響日本的天氣，欲前往日本的朋友請留意此颱風最新動態。

空氣品質部分，今日受西南風影響，風速偏強，竹苗以南位於迎風面，擴散條件佳，有降雨洗除作用發生機率，空氣品質普遍良好；北部空品區位於下風處，擴散條件稍差，午後受光化作用易使臭氧濃度上升，局部地區可能達橘色提醒等級。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖以「良好」等級為主；北部空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。

未來天氣方面，週四至下週日（15日至18日）西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，東南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲時晴，午後有局部短暫雷陣雨；特別提醒，週四及週五西南風增強，水氣明顯增多，中南部易有短時強降雨，也有局部豪雨發生的機率，且適逢大潮期間，低窪地區應慎防積淹水，連日降雨，前往山區留意坍方、落石等現象。

下週一、下週二（19日、20日）環境風場轉偏東北風，迎風面的北部及東半部地區降雨機率稍增、有局部短暫陣雨，中南部降雨趨緩，但南台灣仍有些局部短暫陣雨，中部地區轉為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

本週北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區容易有長浪發生，海邊活動請注意安全，其中東北角海邊易有突發性大浪發生的機會，海邊活動請注意安全。

國際都市氣象：

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