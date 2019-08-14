08/14 各報重點新聞一覽

2019-08-14 06:51

自由時報

桃機爆工程圍標弊案 工程處長等3人列被告

桃園機場二期航廈擴建及多項工程爆出重大弊案！桃園檢調接獲情資指出，疑有廠商涉嫌「借牌圍標」工程，且桃機內部有員工疑似「內神通外鬼」，將標案內容洩漏給特定廠商並收受巨額回扣，檢調昨拂曉出擊，搜索桃園機場公司工程處及廠商辦公室、住處等地，帶回涉案的工程處處長林文楨及工程師、廠商等三十多人偵訊，並依涉嫌「政府採購法」、「貪污治罪條例」等，將林文楨及吳姓、李姓工程師等三人列被告。

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中南部豪雨成災 週五前 防短時強降雨

強盛西南風連日發威，造成中南部淹水災情嚴重。中央氣象局警告，今起到十六日西南風仍強，中南部可能再出現短時強降雨，尤其深夜到清晨會有較強對流。十五、十六日還有柯羅莎颱風環流引導南海水氣北移，中南部降雨恐更劇烈，十四、十五兩天偏又逢大潮，中南部及西半部低窪地區民眾都須做好防災準備。

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白狼父子掏空資產、地下匯兌遭起訴

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂及其子張瑋，遭控收受政治獻金卻未按規定申報，還涉替張瑋成立的「華夏大地旅行社」逃漏稅，掏空兩千多萬元公司資產，兩人昨遭台北地檢署依違反政治獻金法、幫助逃漏稅及業務侵占等罪起訴。至於華夏有近千萬港幣資金來自境外，張家人卻交代不清，檢調懷疑有中資介入，將是接下來追查重點。

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聯合報

基本工資漲不漲？ 勞資決戰周三揭分曉

基本工資審議委員會將於今天上午10點登場，攸關明年基本工資走向，基層勞工和打工時薪族可否「加薪」，預料最快下午就會有結果。勞團喊出最少漲5%，工商團體則以美中貿易戰、景氣為由，抗漲到底，雙方審議委員會中恐將上演唇槍舌戰、討價還價劇碼。而身為基本工資審議委員會主席的勞動部長許銘春昨受訪時再度定調，「盼基本工資能往調升方向走」，才能真正照顧到邊際勞工。

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香港機場再度湧入抗議人潮 二度癱瘓

香港特首林鄭月娥鑑於香港反送中運動造成動盪不安、警民衝突不斷，經濟下滑，形勢嚴峻，決定昨天提前恢復行政會議，並一早舉行會前記者會，卻因記者提問火爆失序，讓林鄭只能哽咽以對，未能發揮溝通功能。抗議人潮昨天下午一時後再度集結，癱瘓香港國際機場。

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中國時報

美對陸新關稅 半數延至2019年12月15日實施

美國貿易代表署（USTR）13日表示，針對價值3000億美元陸輸美商品中一半的產品加徵的10％關稅將延後至今年12月15日實施，且關稅項目清單也會縮短，部分陸輸美商品如電子產品手機筆電，玩具都不會在9月1日加徵關稅，另外還有一些產品基於健康、國安等考量自清單刪除。受此消息激勵，道瓊工業指數一度大漲逾500點，蘋果引領大漲，盤中漲幅逾4.6％。

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台南大雨成災 韓躺著也中槍

黑韓無上限！13日雨炸台南成災，綠營沒開轟自己人，卻群起圍剿高雄市長韓國瑜反應慢，真是令人開了眼界！台南昨凌晨6小時雨量250毫米，雖未達停班課標準，市長黃偉哲仍宣布全市停班課；按氣象局標準未放假的高雄市府，反遭綠營「Wecare高雄」冷嘲熱諷。網友替韓國瑜抱不平怒批，「全台灣只剩高雄一個地方？」

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