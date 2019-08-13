文蛤產量減7成 中秋節恐有錢買不到

2019-08-13 23:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕文蛤怕雨又怕熱，偏偏今年就是個熱夏暴雨年，也讓彰化縣養殖文蛤暴斃頻傳，產量大減至少7成，雖然批發價格大漲將近2倍，但文蛤農仍是血本無歸；縣議員賴清美都說，今年中秋節可能有錢都買不到文蛤來烤了。

彰化線西文蛤農黃泯嘉表示，以往在外海養殖文蛤，產量約為放養量的4倍左右，也就以3甲地來說，每放養1萬台斤的文蛤苗，就可以收成4、5萬台斤；但今年實在太誇張，產量不到放養量的1成，損失慘重。

伸港余姓文蛤農則是在養殖池放養文蛤苗，3甲地大約能收成2到3萬台斤，今年只有收成1萬台斤，收成大減7成。

黃泯嘉表示，今年不論是外海養殖，還是漁塭養殖文蛤，收成跟往年來比都差很多，懷疑是因為氣候異常，因為今年高溫又暴雨多，但文蛤不耐高溫，下大雨又會造成海水混濁，漁塭的話則是淡水增加，就會稀釋水質鹽度，都不利文蛤生長。

目前外海養殖產地批發價已來到每台斤120元，去年同期才7、80元；而養殖池文蛤零售價已經破百，每台斤來到120元，讓消費者都快要買不下手。

縣議員賴清美表示，文蛤數量大減，不論是批發價或是零售價都已大漲，但文蛤農都仍是慘賠，尤其是中秋節是文蛤的需求旺季，中秋節可能有錢都買不到文蛤來烤。

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