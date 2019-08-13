慈湖仲夏音樂季 17日登場

2019-08-13 22:29

〔記者李容萍／桃園報導〕慈湖為北橫沿線風景區的知名觀光景點，桃園市政府風景區管理處統計前年造訪慈湖遊客總人數100萬人次，去年因為228慈湖陵寢被潑漆事件影響大降剩75萬人次，為推廣慈湖休閒旅遊風氣，訂於17、18、24、25日的下午1點至6點在慈湖雕塑紀念公園水岸舞台，辦理「慈湖仲夏音樂季─水岸音樂會」活動，邀請民眾一起來慈湖「聽音樂、享美食」，欣賞慈湖之美！

風景區管理處處長廖育儀表示，4場次的音樂會展演分以流行音樂會、民歌音樂會、經典老歌音樂會及水岸音樂演奏會為主題，邀請張心傑、朱俐靜、張芸京、伍浩哲、施文彬、南方二重唱、于台煙、李明德、于冠華、吳勇濱、陳宏銘等藝人現場演唱，同時邀請龍潭愛樂管樂團等現場演出，以多種音樂類型滿足民眾不同的音樂喜好！

現場除了表演活動，安排桃園農特產品市集，展售在地農產品，有大溪區特有的韭菜麵及有機蔬果等，另有搗麻糬、防蚊液、羊毛氈手作DIY 等活動，於活動現場受理報名。

觀光旅遊局局長楊勝評表示，市府振興慈湖觀光的短期計畫，除將委外經營，提供遊客所需相關服務；另建設前後慈湖連通步道，讓步行空間更為友善；同時利用草地舞台設施，引進環境劇等表演，增加旅遊豐富度。

長期計畫則將慈湖納入北橫風景區的一部分，也是北橫的起點，除提供進入北橫的轉運站機能，並維持文化歷史園區的性質，利用軍營空間的調整與活化利用，增加歷史的展演機能，並擴大環境劇的表演場域，打造成為台灣的重要文化歷史展演園區。

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