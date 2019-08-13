賣場冷凍雞肉標示屠宰日期 試辦半年

2019-08-13 21:10

〔記者李欣芳／台北報導〕雞肉到底能冰多久？該如何標示？近日爭議不斷，行政院今天召開跨部會會議，決定將鼓勵超市、超商及大賣場等通路揭露雞肉屠宰日期及有效日期等資訊，會中決定將請賣場於國產或進口冷凍雞肉包裝上，標示屠宰日期，原則試辦半年，後續則視試辦情形，檢討並適時調整相關規範。

最近有媒體報導指出，政府對於進口與國產雞肉要求卻不一致，國產雞肉不僅得標屠宰日期、保存期限，保存日期也只有半年；反觀進口雞肉只要標示有效期限，限期還長達2年，引起養雞業者的不滿。

行政院政務委員林萬億今天召開「冷凍雞肉標示管理協商會議」，由行政院食品安全辦公室邀集衛福部、農委會及行政院經貿談判辦公室討論獲致共識，冷凍雞肉不論國產或進口，管理標準應一致。

林萬億表示，國產及進口冷凍雞肉的包裝標示，現行必須依「食品安全衛生管理法」，標示原產地及有效日期。衛福部會執行進口雞肉邊境查驗，各地方政府衛生局也會於市場端抽驗；食品製造業者應依據「市售包裝食品有效日期評估指引」訂定有效日期，國產或進口雞肉標準一致，均指從屠宰或生產日期到有效食用日期。

林萬億進一步說明，衛福部也將以鼓勵性質試辦增加標示屠宰日期，請超市、超商或量販店等通路業者，於國產或進口冷凍雞肉包裝上，標示屠宰日期，原則試辦半年。試辦期間，請農委會與衛福部合作，針對生產、銷售及消費團體加強溝通與協調、取得共識，後續視試辦情形，檢討並適時調整相關規範。

食安辦強調，將依會議共識，持續協助跨部會推動試辦，透過鼓勵方式，請業者在冷凍雞肉包裝上標示充分資訊，藉由試辦期，讓業者有足夠時間調整其進口或國內生產的產銷模式，消費者也能獲得充分資訊，讓國人食用冷凍雞肉時更能安心與放心。＃

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