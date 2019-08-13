山區豪雨成災 張智皓用手機視訊搶救病人

2019-08-13 19:13

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄山區連日豪雨成災，桃源、那瑪夏2山區對外交通受阻，前往支援的高醫外科醫師張智皓，無畏風雨，堅守在那瑪夏衛生所，靠著手機視訊看診，協助搶救氣喘病人，另有居民慎跌落水溝受傷、血糖過低路倒，張智皓連續5天共救治60多名患者，直到警報解除才下山。

高雄市山區連日大雨，道路崩塌落石不斷，桃源、那瑪夏土石流紅色警戒，緊急撤離2000多人到安全地區，高醫外科醫師張智皓鎮守在那瑪夏衛生所，每天忙著照顧感冒發燒及外傷的病患。

豪雨期間張智皓坐鎮衛生所本部，沒想到達卡努瓦衛生室有名患者突然氣喘發作，病況危急，他急中生智，用手機視訊，指揮衛生室護理師楊麗娟及蔡小慧，對氣喘患者緊急施予藥物、氧氣及針劑注射等，讓病況得以緩解。

一名25歲年輕人不慎跌落水溝，造成左手臂撕裂傷，緊急被送到衛生所，張智皓緊急施行手術止血、清創並縫合傷口。另名血糖過低路倒民眾，張智皓靠著微弱的發電機燈光及濃濃的油煙味中進行搶救，所幸病人平安脫臉。

今日上午10時，張智皓看完診與衛生所主任交接班後，又開了2個多小時的山路，平安回到市區，才結束了這趟充滿驚奇的支援任務。

高醫院長侯明鋒說，高醫醫護團隊自1997年開始進駐桃源、那瑪夏及茂林等3個原鄉部落，車程2小時左右，醫護人員不辭辛勞，每月前往支援67診次的專科門診，往返里程數高達1萬1640公里，足可繞行台灣本島10圈！

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