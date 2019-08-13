澎湖地方產業成果發表會 充滿濃濃澎湖風

2019-08-13 21:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕經濟部中小企業處與澎湖縣政府，攜手推動地方產業創新研發推動計畫（SBIR），已行之有年，今年成果發表會今日在縣府地下室禮堂舉行，研發產品愈趨精緻，並融入澎湖陽光、沙灘、海水3項元素，現場充滿濃厚澎湖風。

今日成果發表會，包括經濟部中小企業處專門委員黃雅萍、澎湖縣議員歐中慨、陳慧玲、馬公市長葉竹林、澎湖縣政府參議蔡淇賢及建設處副處長楊書舜等人，都到場肯定企業豐碩研發成果。今年度獲補助廠商共有13案14家順利結案，除了邀請負責人現場進行解說經驗交流外，也展示研發的成果。

此次成果展示涵蓋旅遊、低碳、生技、食品加工、文化創新等面向，現場展示抱墩體驗網具、新型SUP碼頭板等旅遊新玩法，及透過技術創新研發產出的煙燻牡蠣、微波技術改良製作之小卷醬、真空包裝滷製品、仙人掌泡泡飲、冷凍乾燥技術開發在地農產果粒茶等具澎湖特色食品，以及融合澎湖天然意象「仙人掌」、「天人菊」、「海鹽」的手工皂伴手禮。

另外還有富含廟宇文化的文創商品設計、船舶狀況雲端監控整合警示系統、串連民宿與觀光資源的旅遊平台聯盟，以及推動海洋資源保育之計畫，讓大家更了解淨灘淨海的重要性；相關資訊可詳閱計畫網站：www.phsbir.org.tw。

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