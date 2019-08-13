優人神鼓老泉山上劇場火災 200件樂器遭毀損失慘重

2019-08-13 19:15

〔記者楊心慧／台北報導〕台灣知名太鼓表演團體《優人神鼓》老泉山山上劇場，今早8時發生火災，當地民眾早上看見濃煙，立刻通報消防局，由於該建物為木造建築，毀損相當嚴重，《優人神鼓》藝術總監劉若瑀表示，大火將排練場、樂器、道具等皆燒毀，近兩百件鼓具、樂器付之一炬，預計將募款重建。

《優人神鼓》老泉山上劇場分為兩部分，分別為團員靜修練鼓的二層樓木屋、開放式的舞台兼練習場，2007年經台北市文化資產審議委員會通過「具紀念性、代表性或特殊性之歷史、文化、藝術或科學價值」，2008年登錄為文化景觀。

優人神鼓在1988年創團，以木柵老泉山的德高嶺為基地，使用實木打造牌面場，在該區已有三十多年，劉若瑀今下午帶領團員，站在遭毀的建物前，雙手交叉護心祈禱。

劉若瑀受訪表示，《優人神鼓》損失嚴重，包含今年在國內巡迴演出《墨具五色》、《時間之外》等，近兩百件鼓具、樂器燒毀，樂器粗估損失約500萬元，原始排練場造價約為兩千萬。

劉若瑀說，下場演出將在9月20日於北京國家大劇院，目前不會取消該場，但還需重購買、商借樂器，鼓的部分應可借到，但優人神鼓的鑼為特別訂製，製作還需時間，擔心無法趕上演出時間。

劉若瑀表示，接下來將進行募款，並在原址重建排練場，預計需募5000萬，這次大火，她認為是上天要告訴優人，要尊重大自然、學會與大自然和諧相處，因此重建將以生態方式打造新的排練場，優人接下來仍會在老泉山上劇場的開放式舞台進行練習，將在舞台搭設簡易棚。

該區為文化景觀，台北市文化局在上午接獲火災通報，立刻邀集文資委員成立緊急應便處理小組前往現勘，文化局副局長田瑋表示，優人神鼓一個月內需提緊急搶修計畫，並在6個月內提出修復再利用及因應計畫，由於計畫還需通過文資審議，走完程序預計最快一年動工，過程雖有點複雜，但文化局會全力協助， 希望亡羊補牢，可確保此處日後再利用的安全性。

文資委員劉淑音表示，優人神鼓若打算重建，需注意不能進行擴建，僅能進行修繕或做內部功能增加。

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