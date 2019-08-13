使命必達！郵差栽水田 吹風機「吹」乾200封信今全送達

2019-08-13 20:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕使命必達！台中市昨天發生強降雨，一名郵差冒大雨送信，不料連人帶車掉入水田，機車和信件都落水，人也差點被滅頂，脫險後仍心繫郵件，下水好幾趟把200封、近20公斤的郵件陸續搬到高處，沒想到，他回到郵局沒有馬上下班休息，而是拿出吹風機把泡水的信件一一吹乾，今天再把每封信交到收件人手中，全數完成遞送任務，讓民眾大讚敬業精神。

這名敬業郵差是37歲的陳志明從事物流工作已有10多年，進入郵局1年多，他說之前做醫療器材物流，刮颱風都要迅速送達，尤其運送血管支架攸關人命，更是與時間賽跑，路上樹倒、雜物亂飛，就像跑障礙賽，當郵差送郵件也是秉持一樣的精神。

陳志明說，昨天下大雨，郵件已經送達1/3，穿梭南屯中和巷農田小徑，路寬不到2公尺，農田嚴重淹水溢出路面，放眼望去一片汪洋，水突然變深，他就連人帶車掉入田中，機車瞬間滅頂，自己也差點被車壓住受困，幸好水夠深，機車也靠浮力漂起來，他趁機脫困爬出，當時水已達胸口深，擔心郵件沒送達，趕緊把整箱郵件搬起來先運到附近沒淹水的民宅，他想回報狀況，但是手機也泡水，就借民家電話回報總局。

隨後，陳志明又下水到落水處，把機車兩側兩大袋信件，再搬到民宅，再與熱心的民眾和警察把陷入泥濘的機車拖出泥田，即使身穿雨衣歷經折騰，已經全身濕透，回到郵局仍然不停歇，把泡水郵件全都烘乾才休息。

泡水郵件有掛號、也有平信，陳志明趕緊重新整理、一一攤平，土法煉鋼拿出吹風機吹乾，同事也來幫忙，眾人吹了2小時終於吹乾約2百封的郵件，今天一早雖然仍下雨，陳志明還是冒雨送信，趕在中午之前把這批遲了一天的郵件全數送達，不少民眾認出他就是昨天掉入水田的郵差，紛紛加油、打氣，稱讚好敬業，讓他欣慰不已。

台中中華郵局責任中心副理陳香慈說，郵局送信不負所託，有時遇到下雨，郵件有時淋濕，都會吹乾郵件繼續遞送，上週五北部停班課，12日週一郵件較少，但是今天13日北部郵件送來中部，數量爆增2倍，都要及時送達；台中向上郵局經理戴榮桂說，郵差一天投遞信件從數百到上千件，工作辛苦，平日除了颱風停班，郵差使命必達都要送信，但風雨太大，則會要求暫停送件，先做內勤工作，陳志明敬業精神令人敬佩，郵局會敘獎嘉勉。

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