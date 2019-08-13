大里在地考機車駕照 台中監理所同意續辦

2019-08-13 22:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕傳出已辦理三年台中區監理所借用大里一駕訓班，辦理在地民眾機車路考駕照的便利措施，因台中區監理所以人力不足要取消，在立委沈智慧、市議員林碧秀爭取後，台中區監理所同意續辦，兩人十三日前往了解考照情形，沈智慧強調，要為監理所爭取人力。

台中區監理所長劉英標表示，不會取消了，會持續辦理，若人力不足之時，會協調其他監理站的員工來幫忙。

過去大里、太平、霧峰地區若民眾要考機車駕照，必須跑到北屯區的台中市監理站或者是太肚的台中區監理所，因為路途遙遠，很多學生騎到半路就被開單，因此一直有在地人到在地考照的呼聲。

三年前市議員林碧秀便爭取到可借用修平駕訓場考照，但在一個月前，台中區監理所以人力不足為由，想要停止辦理，消息一傳出，當地民眾向立委沈智慧、市議員林碧秀及第七選區的立委參選人莊子富陳情。

林碧秀強調，她在三年前爭取，每年的七、八月暑假及一、二月寒假，一月一次，其他則是二月一次在修平駕訓班舉辦考照。

林碧秀表示，三年來，在此處考試的人數達三千多人，考取率約七成，至少有超過二千位老中青三代民眾，在此處考機車駕照，對當地人相當方便， 實不宜取消。

在沈智慧等人協調下，台中區監理所同意續辦，而沈智慧及林碧秀及莊子富並在昨天到現場了解民眾考照情形，並向民眾保證監理所會續辦，方便在地民眾考照，沈智慧也當場向劉英標表示，會協助監理所爭取人力。

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