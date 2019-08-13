陽明十字軍下鄉服務 宜縣社區長者慢性病比例高

2019-08-13 20:48

［記者游明金／宜蘭報導］國立陽明大學十字軍宜蘭隊下鄉服務，今年進入第8年；過去7年，「十字軍」走訪過宜蘭市38個里，拜訪過1萬餘名65歲以上長者，對健康情形追蹤，發現罹患1種以上慢性疾病比率達85%、2種以上亦接近60%，對宜蘭市在地流行病學，提供醫療機構及社福單位相當完整的田野資料。

陽明大學十字軍宜蘭隊，從101年開始下鄉服務，今年活動從今起至18日為期6天；24名陽明十字軍宜蘭隊同學，將與陽大醫院員工走訪宜蘭市小東里、菜園里及孝廉里，發揚「史懷哲精神」深耕社區，關懷社區銀髮長者。過去7年，十字軍拜訪過1萬4306里民，完成有效訪視4857人。

過去7年的努力，陽大醫院與十字軍已完成宜蘭市長者全面性訪視，並進行健康追蹤。得知宜蘭地區由於高齡化，長者罹患慢性病數量比率持續上昇；其中罹患1種以上慢性疾病的比率達85%、2種以上的比率亦接近60%，平均每位長者罹患2種慢性疾病。

此外，長者罹患失能及失智的比率也隨著年齡增長而上升；因此，陽大醫院進一步發展出許多不同類型的健康促進及長照服務，更獲得核准成立「社區整體照顧服務體系A級據點」。因應社區長者需要成立「健康促進中心」，提供完善的健康促進執行方案。

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