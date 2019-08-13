搶手！投縣農耕士月領37K以上 要增補3名7人報名

2019-08-13 16:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕改善南投縣農業缺工問題，南投縣農業耕新團號召30名農耕士，今年離職3人要增補3名，打出工資加政府獎勵金37K以上，到今天已有7人報名，與第1年才報名完就走掉10人不可同日而語，鄉農會將通知面談再篩選出最適合的3人加入。

今年邁入第3年的「改善農業缺工措施計畫」，由中寮鄉農會統籌南投縣農業耕新團農耕士調派工作，經過2年的磨合，農耕士大多已適應農務工作，離職率大降，今年只有3人離職，因此中寮鄉農會在臉書徵農耕士強調「增補3名」。

今年中寮鄉農會不忘強調農耕士的薪水和福利，包括工資加中央獎勵金補貼每月3萬7400以上，每月平均配合調度派工22天，有勞健保團保，勞退提撥6%。

鄉農會總幹事林裕堂表示，會說3萬7400元以上是因工資會因工作性質不同而有不同，像除草、噴藥的工作1天2200元，有技術性的農事工作則1800至2000元，較無技術性的則為1200元一天。另外農委會還有獎勵金和交通400元；交通費則1天補助100元，兩者補助最高達1萬1000元。

因為待遇算是不錯，農會的徵農耕士訊息貼出才幾天，今天就有7人報名，林裕堂說，因為獎勵金是農委會支付，總名額就是30人，此次就只能增補 3人，因此必須從7人甚至更多的報名者中篩選，將通知報名者面談，再選出最適合的3名人選。

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