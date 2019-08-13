腸病毒新增1重症 8月底恐未能脫離流行期

2019-08-13 16:10

〔記者林惠琴／台北報導〕國內腸病毒疫情下降速度緩慢，上週仍新增1例重症，為中部2歲男童，確診急性無力肢體麻痺。衛福部疾管署估計，依照目前腸病毒疫情走向，8月底恐未必能脫離流行期，加上9月開學可預期又有一波小流行，提醒家長要特別注意，但具體趨勢仍待持續觀察結果而定。

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增的腸病毒重症個案從7月21日開始發燒，隔日出現口腔潰瘍，就醫後診斷為腸病毒，因症狀持續且有雙腳無力、活動力不佳等疑似重症前兆而回診，經診所轉至醫院住院，確診感染克沙奇A10型併發重症，研判為急性無力肢體麻痺，所幸治療後病況穩定已出院。

林詠青提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，一旦發現幼童出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應立即送大醫院治療，以免錯失治療黃金期。

根據疾管署統計，上週國內腸病毒門急診就診共計1萬4691人次，較前一週略降3.5%，仍處於流行高峰期。疾管署副署長莊人祥說明，目前腸病毒疫情下降速度緩慢，8月底恐未必能脫離流行期，加上9月開學季報到，按過往經驗，可預期頭1、2週會有一波小流行，提醒家長要特別注意，但具體趨勢仍待持續觀察結果而定。

疾管署疫情中心主任劉定萍說明，今年累計26例腸病毒重症，以感染腸病毒71型18例最多，其他尚有腸病毒D68型及克沙奇A10型各2例，以及克沙奇A6型、A9型、B5型、伊科病毒11型各1例。

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