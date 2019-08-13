為何日本街上沒違停車？「三原因」讓網友嘆：台灣難做到

2019-08-13 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕提到日本，不少人想到的是整齊的市容與乾淨的街道。近日有網友發問，日本3、40年前街道和台灣差不多，有車輛違停的問題，但日本不僅現在大街上沒有違規停車，小街也很難看到，「日本怎麼做到的」？對此，網友討論關鍵在於日本「買車要車位證明」、「汽車持有成本提高」、「大眾運輸發達」。

原PO網友日前在PTT發文表示，30、40年前的日本，車道兩旁和現在的台灣差不多，都是「停好停滿」，甚至連台灣現在不會停的地方都停得滿滿滿。不過現在日本連大街道上都很少有在停車，更不可能違停；小街道雖還是有這樣的情形，但也很少發生，「日本怎麼做到的」？

原PO文章發布後，引起網友熱議。不少網友都提到「買車要車位證明」、「汽車持有成本提高」、「大眾運輸發達」，紛紛表示「日本買車一定要車位證明 + 大眾交通發達 + 加強取締」、「要有個人車位才能買車啊」、「大市區鐵道多、停車貴、加上有車的人少」。

也有網友反觀台灣表示，「台灣政府根本不抓啊，檢舉只是叫來開走」、「歐美日是被管出來的，台灣不執法」、「台灣就是40年前的水準跟素養」、「台灣就是寬鬆執法阿」、「是台灣政府無能還是日本政府太厲害？相同的問題人家已經解決，台灣到現在還在半死不活中」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法