台南雨災 部分道路、橋梁管制一覽

2019-08-13 15:57

〔記者王捷／台南報導〕台南暴雨雨災造成部分區域淹水，在中午過後雨勢減緩，解除多處管制區，但仍有部分道路、橋梁水還未退，目前仍在管制中。

截至下午2：30分，永康區解除管制有23處，但管制還有3處未解除，分別是：

1、中正路機車地下道積水約20公分。

2、鳥菘一街高速公路函洞下封鎖積水約40公分。

3、西勢路621巷至富強路一段口封鎖。

東區解除10處道路管制、道路管制1處：國道1號中山高速公路北上出口下裕德街便道，實施交通管制，無法通行。

仁德區解除管制5處，有9處道路還在管制中分別是：中正路二段1052號前道路、三甲子潭稅橋、田厝三街國一橋下、文華一街中華醫事科技大學前、義林路展維公司前、太乙工業區、台86北上機車道、台86南下機車道、德南路段。

新市區道路管制2處：三舍里臺鐵鐵道下涵洞、永就里長泰教養院前永新路。

善化區道路管制2處：台19甲線通往胡厝寮產業道路、台糖加油站往福隆公司前產業道路。

南區解除管制2處，管制1處：中華南路二段233巷與興隆路口積水。

中西區管制1處：府前路1段369號前路面塌陷1公尺寬，擺放交通錐及連桿管制中道路。

官田區管制1處：南120線與119線及119線與117線路口。

此外，全市的橋樑封閉共管制12處、解除3處。

歸仁區有2處管制：中路橋、石安橋。

新市區有2處管制：崙頂過水橋1號橋、崙頂過水橋2號橋。

新營區有5處管制：土庫里過水便橋、南興里過水便橋、舊廍里過水便橋、鐵線-1過水便橋、鐵線-2過水便橋。

鹽水區有1處管制：鹽水區下林過水便橋。

白河區有1處管制：甘宅2號橋。

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